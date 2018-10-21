Ozan Kıymaç kimdir? Didem Soydan'ın yeni sevgilisi mi?
Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, Ozan Kıymaç’la samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Didem Soydan’la dudak dudağa görüntüleri hızla yayılan Ozan Kıymaç’ın hayatına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Ozan Kıymaç kimdir? Didem Soydan'ın yeni sevgilisi mi?
Manken Didem Soydan ile fotoğrafçı Ozan Kıymaç dudak dudağa poz verdi, İkilinin fotoğraflarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafları 'Didem'den aşk pozları' olarak yorumladı.
İstanbul'da doğup büyüyen ve Etiler'de fotoğraf stüdyosu olan Ozan Kıymaç, kendisini moda reklamcısı olarak tanıtıyor.
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