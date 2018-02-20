Ozan Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sanatçılara yaptığı aranjmanlarla adından sıkça söz ettiren Ozan Çolakoğlu, kariyerinde hızla yükselen bir isim. Bu durum, Ozan Çolakoğlu'nun kim olduğuna ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Bugüne kadar çok sayıda ünlü sanatçının aranjörlüğünü yapan Ozan Çolakoğlu’nun Müzikal kariyeri ve özel hayatına dair detaylar haberimizde...

OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

1 Nisan 1972 tarihinde Adana’da doğan Ozan Çolakoğlu, ortaokul yıllarından beri müziğe ilgi duymaya başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Melih Kibar’ın stüdyosunda bir müzik yarışması hazırlığı için gitti, orada çalışmaya başladı. 1996 senesinde gittiği Amerika’da Boston, Massachusetts’te bulunan Berklee Üniversitesi’nde eğitimini 2000 yılında tamamladı.

Müzik hayatına 1992 yılında Tarkan’ın “Yine Sensiz” albümünün müzik direktörlüğü yaparak başladı. Tarkan’ın sırasıyla Acayipsin, Ölürüm Sana, Karma (albüm), Dudu (albüm), Come Closer, Metamorfoz, Adımı Kalbine Yaz albümlerinde yapımcı ve aranjör olarak bulundu.

Tarkan ile çalışmaya devam ederken Hande Yener’in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil’in “Tek Taşımı Kendim Aldım”, Murat Boz’un Aşkı Bulamam Ben ve rock grubu Pin-Up gibi sanatçıların da albümlerinde aranjeler yaptı.

Sertab Erener’in 2003 yılında Eurovision’da birinci olduğu “Every Way That I Can” şarkısının aranjesini yapan Ozan Çolakoğlu, Hadise Açıkgöz’ün “Düm Tek Tek” adlı şarkısının da düzenlemesini yapmıştır. Sanatçı ve albüm çalışmalarının yanı sıra birçok gişe rekortmeni filminde müziklerini yapmıştır. GORA, Hokkabaz, Organize İşler ve Sınav filmlerinin müzikleri de Ozan Çolakoğlu imzasını taşımaktadır.

1992 yılından beri Türkiye’nin popüler sanatçılarının albümlerinde yer alan Ozan Çolakoğlu, 2012 Mayıs ayı sonunda kendine ait bir proje albümü çıkardı. Albümde kendisine; Tarkan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Gülşen, Sertab Erener, Göksel, Yalın ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül eşlik etti.