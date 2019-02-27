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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Oyunu Türkiye’ye geliyor

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Oyunu Türkiye’ye geliyor

Uzun süredir Amerika’da yaşayan ve oyunculuk çalışmalarına orada devam eden Fadik Sevin Atasoy, Türkiye’ye bir tiyatro oyunuyla geliyor. Atasoy, Amerika’da oynadığı ‘Muse’ oyununu Türk hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

FADİK Sevin Atasoy’un Amerika’da İngilizce olarak yazıp oynadığı tek kişilik oyunu “Muse” Türkiye’ye geliyor. Atasoy, oyununun Türkçe versiyonunu Türk tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Amerika’daki eleştirmenlerden tam not alan, bir ilham perisinin insan olma hikâyesini anlatan oyun, nisan ayında Tatbikat Sahnesi’nde olacak.

Fadik Sevin Atasoy oyunda 5 ayrı kadın karakterini canlandırıyor. “Muse”un Türkçe uyarlamasını ve yönetmenliğini ise Tatbikat Sahnesi’nin kurucusu ve genel sanat yönetmeni de olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Atasoy, tek kişilik müzikal oyunla ilgili şöyle konuştu: “Orijinal adı ‘Muse 90401’ isimli oyunu ‘Muse’ adıyla Türk tiyatroseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde prömiyer yapacağız. Daha sonra Amerika ve Avrupa’da turne yapmaya hazırlanıyoruz. Heyecanımızı paylaşmak için herkesi bekliyoruz” dedi.

 

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