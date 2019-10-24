"Oyuncuya cinsel saldırı" davasında karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri"Oyuncuya cinsel saldırı" davasında karar
GeriMagazin "Oyuncuya cinsel saldırı" davasında karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
24.10.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

"Oyuncuya cinsel saldırı" davasında karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Oyuncuya cinsel saldırı" davasında karar

"Hababam sınıfı" adlı müzikal oyunun yönetmeni Murat K.'nin, asistanlık yapan oyuncu Sevde Z.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis istenen Murat K. hakkında kesin delil elde edilemediğinden beraat kararı verdi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATLARI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Murat K. katıldı. Şikayetçi Sevde Z.Y.'yi ise avukatları temsil etti. Şikayetçi Sevde Z.Y'nin avukatı Nuriye Alsancak, sanığın müvekkillerinin bacağını ve cinsel organını elleyerek cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek "Yargıtay'ın içtihatlarına göre kadının beyanının esas alınmasını gerekir. İlerideki kariyerini riske ederek şikayette bulunmuştur. İş dolayısıyla cinsel saldırı olduğundan sanığın nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.
BERAATİNİ TALEP ETTİ
Sanık Murat K. ise son savunmasında, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Çetin Yüksel de, "Şikayetçi, iddia ettiği olay sonrası provalara katılmıştır. Sonraki beş günde de bu olayı kimseye anlatmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.
KESİN NİTELİKTE DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN BERAAT KARARI VERİLDİ
Mahkeme, şikayetçinin soyut iddiası dışında, "sanığın cezalandırılmasına elverişli nitelikte her türlü şüpheden uzak, kesin nitelikte delil elde edilemediğinden" ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilerek Murat K'nın beraatine karar verdi. Şikayetçinin avukatları, istinafa başvurarak karara itiraz edeceklerini belirttiler.
İDDİANAME
İddianameye göre, olay Beşiktaş'ta 17 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşmişti. Olay tarihinde asistanlık yapan Sevde Z.Y'den prova arasında arka tarafta karanlık kısımda oturan sanık Murat K'nin kahve istedikten sonra şikayetçinin bacağının iç kısmından tutup genital bölgesine kadar olan kısmı ellediği iddia edilmişti. Murat K. hakkında "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle