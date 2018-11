Oyunculuktan jokeyliğe

EFSANE yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki aşkın gerçek hikâyesini anlatan “Şampiyon” izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 7 Aralık’ta vizyona girecek filmde Bold Pilot’ın jokeyi Halis Karataş’ı canlandıran Ekin Koç, rolüne hazırlanırken yaşadığı zorlu süreci anlattı.



4 AYDA HAZIRLANDIM

Oyuncu, 4 ay boyunca diyet ve egzersiz programı uyguladığını açıkladı: “Yaklaşık dört ay boyunca ağır bir diyet ve yoğun bir egzersiz programı uygulamak durumunda kaldım. Hafta içi 3 bazen 4 gün Veliefendi Apranti Okulu’nda eski jokey Kıvanç Tüysüz’den özel biniş eğitimi aldım. Kalan günlerde de pilates yaparak belli kas gruplarını güçlendirmek üzere çalıştık. Aksi halde at üzerinde dengede kalmak oldukça zor.”



JOKEY STİLİ AT BİNİYORUM

Yarış atlarına antrenman yaptıracak seviyede jokey stili at binmeyi öğrendiğini belirten Koç “Atlarla da tıpkı insanlarla kurduğunuza benzer bir bağ kuruyorsunuz. Kimine kanınız kaynıyor kimi ile pek anlaşamıyorsunuz. Benim en iyi iletişim kurduğum at Bold Pilot’ın oğlu Ganesh oldu” dedi.