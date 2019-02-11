Oyunculuğa sadece mola verdik
Gökçe Bahadır, besteci Aykut Gürel’in desteğiyle yayınladığı ilk albümünün imza gününde sevenleriyle buluştu.
D&R Capitol’ün ev sahipliğinde gerçekleşen imza gününe Gökçe Bahadır hayranları büyük ilgi gösterdi.
Anne ve babası da Bahadır’ı ilk imza gününde yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. Bahadır, “Lise yıllarımdan beri kurduğum hayali gerçekleştirdim. Oyunculuk benim ilk göz ağrım ve oyunculuğu bırakmam söz konusu değil. Sadece biraz mola verdik. Müzik, hayatımda ve aklımda hep vardı” dedi.
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