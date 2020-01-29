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Haber Giriş: 29.01.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medya fenomeni Mehtap Algül aşk mı yaşıyor

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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medya fenomeni Mehtap Algül aşk mı yaşıyor

Kızının annesi Melis İşiten’den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu, ayrılık acısını çabuk atlattı. Ünlü oyuncu, iddiaya göre kısa süre önce sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı.

Kendi gibi oyuncu Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini Temmuz 2019'da bitiren Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde yıldızı iyice parlayan oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı.

Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi. Ezhel'in 'Shawty bana baksan' şarkısını paylaşan Algül'e Kaygılaroğlu'nun "Shawty benimle misin bu akşam?" karşılığını vermesi gözden kaçmadı.(Takvim)

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medya fenomeni Mehtap Algül aşk mı yaşıyor

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