Oyuncu Jülide Eren'in kızı her şeyi anlattı: Babam anneme şiddet uyguladı
Oyuncu Jülide Eren’in, 19 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren’e kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla açtığı 1 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası devam ediyor. Son duruşmada çiftin 16 yaşındaki kızı D.E. tanık olarak dinlendi. Genç kız, “Babam bana fiziksel şiddet uyguladı. Annem ayırmaya kalkınca ona tekme ve yumruk attı” dedi.
‘Komşular’, ‘Aynalı Tahir’ ve ‘Nilgün’ gibi dizilerde rol alan eski oyuncu Jülide Eren, geçtiğimiz yıl eşi Düzgün Dilaver Eren’e 1 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açmıştı.
“ANNEME TEKME VE YUMRUK ATTI”
Son duruşmada tarafların 16 yaşındaki kızı D.E. tanık olarak dinlendi. D.E., “Annem arkadaşımın evinden beni almıştı. Eve geldik ve merdivenlerden yukarı çıkarken babam peşimden geldi. Hakaretler savurdu. Tam odama girerken üzerime yürüdü ve bana vurdu. Fiziksel şiddet uyguladı. Annem ayırmaya çalışırken bu defa anneme tekme ve yumruk attı. Bunun üzerine polisi aradık. O günden sonra babamla ayrı yaşamaya başladık. Babam hakkında daha sonra uzaklaştırma kararı verildi. Bunun üzerine babam evden ayrıldı. Kendine ev aradığını duydum. Ağabeyim de Kanada’dan döndü ve bizimle kalıyor. Babam okul borcunu ödemeyince okul değiştirdim. Benim ihtiyaçlarımı annem ve anneannem karşılıyor. Bu olaydan sonra babamla annem ayrı yaşamaya başladı. ” dedi.
HER AY 7 BİN TL GÖNDERİYORDUK!
Duruşmada tanık olarak dinlenen Jülide Eren’in ablası Tuğba Yıldız da, “2013 yılında doğumuma iki üç gün kala eniştemle ablam çok büyük kavga ettiler. Ablam hastaneye geldiğinde gözü mordu. Sorduğumda eniştemin şiddet uyguladığını anlattı” dedi. Davalı Düzgün Dilaver Eren’in kız kardeşi tanık Zeynep Eren ise, “Davacı gelinimiz olur. 2013’te kardeşimin işleri bozuldu. Onlara destek olduk. Her ay Jülide’ye 7 bin lira gönderiyorduk. Jülide eve bakmamaya, çocuklarla ilgilenmemeye başladı. Akşamları yemek programlarına katıldı ve gece 12.00’den sonra eve gelmeye başladı. Ayrılmalarına neden olan olayı görmedim. Jülide sürekli kardeşimi şiddet kullanması için tahrik ederdi. Kardeşim şu an işsizdir ve zor durumdadır” dedi. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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