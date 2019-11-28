Oyuncu Gözde Çığacı sevgilisine evlilik teklif etti
Son olarak Yüzleşme dizisinde rol alan oyuncu Gözde Çığacı, sevgilisi Tümer Gülümserler'e evlilik teklif etti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Gözde Çığacı, duygularını böyle anlattı: Sanırım sen bir istisnasın sevgilim ve benim için özel üretildin. Hayat boyu beklenti içinde yaşamak sizce de sıkıcı değil mi? Neden diye bile sormamışım kendime neden o teklif etmeli (: bunun bir cevabı yok bunun kadını erkeği de yok ben bir insanım ve bu insanla hayatımı paylaşmak istiyorum...Bu adımı atmaktan gurur duyuyorum iyi ki yanımdasın yol arkadaşım benim güzel kalpli sevdiğim hep ol...bu arada EVET DEDİ"
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