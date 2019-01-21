"Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı"
Bez Bebek dizisiyle tanıdığımız son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi Gülay Balıkçı hayatını kaybetti.
Elif Ceren Balıkçı acı haberi Instagram hesabından duyurdu:
Benim canım, ciğerim, bir tanem, meleğim... Sen nasıl bırakıp gittin bizi? Nasıl beni bıraktın?
Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı, nefesim kesildi. Hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum.''
Yorumları Göster
Yorumları Gizle