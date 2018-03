Oyuncu çiftin 29 yıllık evliliği tek celsede bitti

EVLİLİK KATLANILMAZ HALE GELDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Can Başak, dilekçesinde 1989 yılında evlendiklerini, bir çocuklarının olduğunu şiddetli geçimsizlik, onur kırıcı davranış ve kötü muamele hareketleriyle evlilik birliği temelinden sarsıldığını anlattı.



ÇOCUK İÇİN 500’ER LİRA ÖDEYECEKLER

Anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini ve bu konuda taraflar arasında bir boşanma protokolü imzaladıklarını belirten Can Başak, tarafların birbirlerinden tazminat, nafaka ya da mal rejiminden kaynaklanan bir taleplerinin bulunmadığını belirtti.



Protokole göre taraflar, üniversiteye giden çocuklarının eğitim hayatı boyunca eğitim giderlerini ortaklaşa karşılayacaklarını kabul ettiler. Can Başak ile Nergis Çorakçı Başak çocuğun eğitim giderleri için her ay ortaklaşa 500’er lira ödeyeceklerini boşanma protokolünde açıkladılar. Davanın üç hafta önce görülen duruşmasına katılan taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaştıklarını ve boşanmalarına karar verilmesini istediler. Mahkeme tarafların evliliğinin bir yıldan fazla olduğunu boşanmanın mali sonuçları konusunda mahkemeye sunulan protokolün uygun görüldüğünü kararında açıkladı. Mahkeme boşanma protokolü doğrultusunda tarafların boşanmasına karar verdi.