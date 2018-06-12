Oyuncu Ceyda Tepeliler'den olay açıklamalar: Eve eskort çağırdı, beni dövdü
Arka Sokaklar, Dinle Sevgili ve Yüksek Sosyete gibi dizilerde rol alan oyuncu Ceyda Tepeliler olay yaratan açıklamalarda bulundu.
Genç oyuncu Instagram sayfasından galerici sevgilisinin adını ve fotoğrafını açık açık ifşa edip altına "Neden ayrıldınız diyorsunuz. Çünkü kadınlara öldürürcesine şiddet uygulayan, eve eskort çağıran, hastalık halinde yalan söyleyen ve aldatan bir tip (İnsan diyemeyeceğim) kurtulduğum için mutluyum" yazdı.
"EVE ESKORT ÇAĞIRDI, BENİ ALDATTI VE DÖVDÜ"
Bir süre sonra paylaşımını kaldıran Ceyda Tepeliler, "4 yıl beraberlik yaşadığım erkek arkadaşımdı. Evine escort çağırdığı mesajlarını yakaladım ama hep inkar ediyordu. Dayak son nokta oldu. O paylaşımı da bir anlık kızgınlıkla yaptım. Sonra arkadaşlarım arayınca eski erkek arkadaşımın özellikle ailesini düşünerek zarar görmesinler diye paylaşımı sildim. Genelde birçok kişi sosyal medyadan dostça ayrıldıkları mesajlarını paylaşır ama kimse dostça ayrılmaz. Zaten öyle bir ayrılık da olamaz" dedi.
Ceyda Tepeliler, oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla merak uyandıran isim oldu. Kariyeri boyunca birçok dizide boy gösteren ünlü isim, son günlerde magazin dünyasına özel hayatıyla girmeye başladı. Peki, Ceyda Tepeliler kimdir ve kaç yaşında? İşte, oynadığı diziler ve hakkında detaylı bilgiler
Ceyda Tepeliler, 14.11.1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat ve Tiyatro Merkezi'nde eğitim alan Ceyda Tepeliler, birçok dizide rol almıştır.
Şehrin Melekleri, Hayat Yolunda, Fatih'in Fedaisi Kara Murat, İnadına Yaşamak, İşler Güçler, Dinle Sevgili, Karadağlar, Zoraki Başkan, Aşk Bir Hayal, Aile Reisi, Arka Sokaklar ve Yüksek Sosyete oynadığı diziler arasında yer almaktadır.
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