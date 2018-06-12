Oyuncu Ceyda Tepeliler'den olay açıklamalar: Eve eskort çağırdı, beni dövdü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
12.06.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Oyuncu Ceyda Tepeliler'den olay açıklamalar: Eve eskort çağırdı, beni dövdü

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Oyuncu Ceyda Tepeliler'den olay açıklamalar: Eve eskort çağırdı, beni dövdü

Arka Sokaklar, Dinle Sevgili ve Yüksek Sosyete gibi dizilerde rol alan oyuncu Ceyda Tepeliler olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu Instagram sayfasından galerici sevgilisinin adını ve fotoğrafını açık açık ifşa edip altına "Neden ayrıldınız diyorsunuz. Çünkü kadınlara öldürürcesine şiddet uygulayan, eve eskort çağıran, hastalık halinde yalan söyleyen ve aldatan bir tip (İnsan diyemeyeceğim) kurtulduğum için mutluyum" yazdı.

"EVE ESKORT ÇAĞIRDI, BENİ ALDATTI VE DÖVDÜ"
Bir süre sonra paylaşımını kaldıran Ceyda Tepeliler, "4 yıl beraberlik yaşadığım erkek arkadaşımdı. Evine escort çağırdığı mesajlarını yakaladım ama hep inkar ediyordu. Dayak son nokta oldu. O paylaşımı da bir anlık kızgınlıkla yaptım. Sonra arkadaşlarım arayınca eski erkek arkadaşımın özellikle ailesini düşünerek zarar görmesinler diye paylaşımı sildim. Genelde birçok kişi sosyal medyadan dostça ayrıldıkları mesajlarını paylaşır ama kimse dostça ayrılmaz. Zaten öyle bir ayrılık da olamaz" dedi.

Oyuncu Ceyda Tepelilerden olay açıklamalar: Eve eskort çağırdı, beni dövdü

CEYDA TEPELİLER KİMDİR?

Ceyda Tepeliler, oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla merak uyandıran isim oldu. Kariyeri boyunca birçok dizide boy gösteren ünlü isim, son günlerde magazin dünyasına özel hayatıyla girmeye başladı. Peki, Ceyda Tepeliler kimdir ve kaç yaşında? İşte, oynadığı diziler ve hakkında detaylı bilgiler

Ceyda Tepeliler, 14.11.1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat ve Tiyatro Merkezi'nde eğitim alan Ceyda Tepeliler, birçok dizide rol almıştır.

Şehrin Melekleri, Hayat Yolunda, Fatih'in Fedaisi Kara Murat, İnadına Yaşamak, İşler Güçler, Dinle Sevgili, Karadağlar, Zoraki Başkan, Aşk Bir Hayal, Aile Reisi, Arka Sokaklar ve Yüksek Sosyete oynadığı diziler arasında yer almaktadır.

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