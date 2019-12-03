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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Oyuncu Ceren Erginsoy 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile boşandı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Oyuncu Ceren Erginsoy 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile boşandı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Mahkeme, tarafların müşterek 2 çocuğunun velayetlerinin ortak velayet olarak belirlenmesine ve anneleri ile birlikte kalmasına, ayrıca çocuklar için ayrı ayrı 5’er bin lira tedbir nafakasının ödenmesine karar verdi. Erdem Özcan ayrıca, kendi aralarında özel olarak kararlaştırdıkları anlaşma çerçevesinde, eşine on yıl boyunca aylık 9 bin lira ödemeyi de kabul etti.

Geçtiğimiz ay avukatı Ali Barış Çabuk aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne boşanma dilekçesi veren tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, eşi Erdem Özcan ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti.

Anadolu 17. Aile Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya, davacı Ceren Erginsoy ve avukatı Ali Barış Çabuk ile davalı Erdem Özcan katıldı. Taraflar, mahkemeye ortak hazırladıkları bir protokol sunarken, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtti.  

Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme hakimi, yapılan protokol çerçevesinde müşterek çocukların velayetlerinin ortak velayet olarak belirlenmesine ve çocukların anneleri ile birlikte kalmasına, tarafların birbirinden kendileri için herhangi bir nafaka, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacak, ev, şahsi ve ziynet eşyası ile maddi ve manevi tazminat talepleri olmadığından, bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 5’er bin lira tedbir nafakasının çocuklara velayeten davacı anneye verilmesine, taraflar arasında özel kararlaştırılan ve on yıl boyunca ödenecek olan aylık 9 bin liranın da dava tarihinden geçerli olmak üzere Ceren Erginsoy’a ödenmesine karar verdi.

Oyuncu Ceren Erginsoy, 11 Haziran 2019 tarihinde twitter hesabından, Caddebostan sahilinde bisiklet yolu üzerinde piknik yapanları uyaran eşi Erdem Özcan ve kızının ciddi şiddete maruz kaldığını duyurarak, bu olayı görenlerin ve elinde video olanların kendisine ulaşmalarını istemiş, daha sonra da saldırı anının bir vatandaşın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. 

 
  

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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