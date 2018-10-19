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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) 
19.10.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncuyu uyutup parasını çalmışlardı... 15 yıla kadar hapsi isteniyor

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Ünlü oyuncuyu uyutup parasını çalmışlardı... 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Oyuncu Canan Alkan’ın arkadaşı ve sigortacısı Ayşe C.’nin evinde iken çantasında bulunan 82 bin 76 dolarının çalınmasına ilişkin ikisi tutuklu dört kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Açılan davanın iddianamesinde, Ayşe C. hakkında, "Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan 15 yıla, üç kişi hakkında da bu suça yardım suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

AYŞE C.’NİN TAVSİYESİ İLE PARASINI BANKADAN ÇEKMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ayşe C., şoförü Barış E, asistanı Burcu S.E ve Ali E. hakkında dava açıldı. İddianamede, Canan Alkan’ın 26 Haziran 2018 tarihinde şüpheli Ayşe C.’nin tavsiyesi ile başka bankaya yatırmak üzere bankada bulunan parasını çektiği, çantasında bulunan para ile Ayşe C.’nin BostancI’daki ofisine gittiği, burada kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı belirtildi.

Şüpheli Ayşe C.’nin teklifi ile onun evine gittiği belirtilen iddianamede, gece 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, içinde para bulunan çantayı uyuduğu odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe C. ile aynı odada uyudukları anlatıldı. Müşteki Canan Alkan’ın sabah uyandığında çantanın odada olmadığını fark ettiği, emniyete giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, CD dökümü incelendiğinde dışarıdan başka bir kişi tarafından hırsızlık yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Müşteki Canan Alkan’ın bayılması için içeceğine bayıltıcı madde atıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, Ayşe C. için, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, Ayşe C. ile fikir birliği içinde hareket etmekle suçlanan şoförü Barış E., asistanı Burcu S.E. ve Ali E. hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağmaya yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



 

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