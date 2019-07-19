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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
19.07.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Oyuncu Ali Erkazan’a hakaret cezası

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Oyuncu Ali Erkazan’a hakaret cezası

Dizi arkadaşı Hakan Meriçliler’e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ali Erkazan 2960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hakan Meriçliler duruşma çıkışı yaptığı açıklamada “Sanık ceza aldı. Şunu anladık ki televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor“ dedi.

Oyuncu Hakan Meriçliler, 2016 yılında “Hayat Sevince Güzel” dizisinden rol arkadaşı Ali Erkazan hakkında, katıldığı bir televizyon programında kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada Erkazan’ın Hakan Meriçliler için “..hasta biraz, rahatsız yani, taciz ettiği insanlar var, neden gitmediğini söyleyeyim altına işedi, utancından mı artık neyse, bu adam yalancı, ahlaki değerlerini yitirmiş, eli ayağı gözü her şeyi oynuyor adamın, komple ruh hastası diyorum, yılışık..” şeklinde sözler söylediği tespit edildi. Bunun üzerine oyuncu hakkında zincirleme olarak alenen hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Ali Erkazan duruşmada yaptığı savunmada sözlerinin yorum olduğunu ve hakaret etmediğini belirterek oyuncu Hakan Meriçliler’in kız arkadaşını da taciz ettiğini dile getirmişti.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI
Bakırköy 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatı Onur Kıraç, müvekkilinin sözlerinin ifade özgürlüğü niteliğinde olduğunu belirterek beraatini talep etti.
Söz verilen Hakan Meriçliler ise sanık ile tanık olarak dinlenen nişanlısının söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi: “Dizi bitiminden üç ay sonra televizyonlara çıkılarak bana saldırıda bulunulmuştur. Tasarlanmış bir eylemdir. Yapılan bu saldırı ailemde, oğlumda ve evliliğimde bana çok fazla tahribata neden olmuştur. Sanık beraat ederse çok büyük bir yargı hatası olacaktır. Örnek teşkil edecektir. O zaman herkes çıksın televizyondan hakaret etsin. Bir de o dönemde hiç bir şekilde televizyonlara çıkıp konuşmadım. Sanatçılar kendilerine yakışan cevaplar verirler. Hukukun gücüne inandım. Cezalandırılmasını istiyorum.”
Avukatı Okay Saday da ifadelerin eleştiri sınırlarının çok ötesinde müvekkilinin şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık Ali Erkazan’ın zincirleme olarak alenen hakaret suçundan 268 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın hakaret suçunu mağdurun haksız fiili karşısında işlediği gerekçesiyle cezayı 148 gün adli para cezası olan 2960 TL’ye çevirdi.
“ADALET YERİNİ BULDU”
Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan oyuncu Meriçliler şunları konuştu: “Sanık ceza aldı, her türlü cezayı aldı. Şunu anladık ki, televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor. O anlamda da yüce Türk adaletine ve hukukuna çok teşekkür ediyorum. Evet 3 yıl beklendi. Ağır gibi görünebilir. Hiç önemli değil sonuçta adalet yerini buldu”

 

 

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