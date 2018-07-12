Öykü Karayel kimdir?
Kuzey Güney dizisiyle yıldızı parlayan Öykü Karayel, yer aldığı projeleri ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda profesyonel anlamda sporla ilgilenen Öykü Karayel sertifikalı su altı dalışçısıdır. İşte, Öykü Karayel’in hayatına ilişkin bilgiler!
Öykü Karayel, 1990 yılında dünyaya geldi. Ezgi isminde tek yumurta ikizi olan Öykü Kareyel, Çemberlitaş Lisesi’nde öğrenimine devam ederken son sene Kenter Tiyatrosuna kaydoldu ve kariyerine bu yolda devam etmeye karar verdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa ‘Kuzey Güney’ dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen ‘Katil Joe’ oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında ‘Kara Para Aşk’, ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu. Zeki Demirkubuz imzalı ‘Bulantı’, sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan ‘Toz Pelin Esmer’in son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel son olarak Kalp Atışı dizisinde genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandırdı. İki yıldır beraber olduğu Can Bonomo ile 11 Temmuz 2018 tarihinde evlendi.
İKİZİ EZGİ KARAYEL
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