Öykü Baştaş kimdir? Öykü Baştaş'ın hayatına ilişkin bilgiler
Gucci’nin mankenleri sık sık sosyal medyaya konu oluyor, bu isimlerden biri de Öykü Baştaş. Ünlü markasının defilesinde yürüyen ilk ve tek model olan Öykü Baştaş, 2 sene önce Gucci’nin ilkbahar-yaz defilesinde görev alarak moda dünyasının dikkatini çekmişti. Peki, Öykü Baştaş kimdir? İşte, Öykü Baştaş'ın hayatına ilişkin bilgiler
Öykü Baştaş, 1997 yılında dünyaya geldi. Demokratik bir ailede büyüdüğünü ifade eden Öykü Baştaş’ın babası diş hekimi. Üçüz kardeşlerden biri olan Öykü Baştaş, İstanbul’da Bilgi Üniversitesi’nde mimarlık okuyor. Milano Moda Haftası’nda Gucci defilesinde modellik yaptı. “Gucci defilesinde yürüyen ilk ve tek Türk model” olan Baştaş, New York, Paris, Milan, Londra... gibi pek çok şehirde defilelere ve çekimlere gidiyor.
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