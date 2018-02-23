Haberler>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Otilia Bruma kimdir? Otilia kaç yaşında ve nereli?

Otilia Bruma kimdir? Otilia kaç yaşında ve nereli?

Bir dönem Sinan Akçıl ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Otilia, zaman zaman magazin basınında yer alan haberlerden sonra gündem oluyor. Otilia'nın kim olduğunu merak eden kişiler, Otilia özel yaşamını, nereli olduğu gibi sorulara internetten cevap arıyor. Peki Otilia kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 15:54 | Son Güncelleme :

Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Otilia'nın kim olduğu sorusu, son günlerde ne çok merak edilen konulardan biri. İnsanlar, Otilia'nın yaşı, nereli olduğu ve hayatına dair merak ettikeri konuları interentte arayarak, kafalarındaki soru işaretlerini gidermek istiyor. Peki Otilia kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Otilia hakkında tüm merak edilen soruların cevapları...

OTİLİA KİMDİR?

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, 13 Haziran 1992 yılında Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başladı. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetti. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim almıştır. Yerel televizyonlarda çalıştı. Şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başladı. İlk sahne adı Bijue, Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenilince 2013 yılında Otilia olarak değiştirdi. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme geldi. 2013 yılında French Kiss, Russian Dream ve On Fire şarkılarını yayınlandı. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı ise Bilionera’dır.

Etiketler: Otilia Bruma kimdir , otilli , Otilia kimdir?
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri