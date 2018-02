Otilia Bruma kimdir? Otilia kaç yaşında ve nereli?

Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Otilia'nın kim olduğu sorusu, son günlerde ne çok merak edilen konulardan biri. İnsanlar, Otilia'nın yaşı, nereli olduğu ve hayatına dair merak ettikeri konuları interentte arayarak, kafalarındaki soru işaretlerini gidermek istiyor. Peki Otilia kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Otilia hakkında tüm merak edilen soruların cevapları...

OTİLİA KİMDİR?

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, 13 Haziran 1992 yılında Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başladı. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetti. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim almıştır. Yerel televizyonlarda çalıştı. Şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başladı. İlk sahne adı Bijue, Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenilince 2013 yılında Otilia olarak değiştirdi. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme geldi. 2013 yılında French Kiss, Russian Dream ve On Fire şarkılarını yayınlandı. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı ise Bilionera’dır.