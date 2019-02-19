Osman'ın tarih turu
TRT’nin yeni dizisi “Diriliş Osman”da başrolü üstlenen Burak Özçivit, iş için gittiği Özbekistan’da Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezdi.
Reklam anlaşması için gitti
“Muhteşem Yüzyıl”da Malkoçoğlu’nu canlandıran Burak Özçivit, yine bir dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, “Diriliş Ertuğrul”un devamı niteliğindeki “Diriliş Osman”da başrolü üstlendi. Yer aldığı projelerin etkisiyle tarihe duyduğu merak iyice artan oyuncu, reklam anlaşması için gittiği Özbekistan’da da müzeleri gezdi.
Timur kostümlerini inceledi
Başkent Taşkent’teki Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezmeye saatlerini ayıran Özçivit, müzede sergilenen eserleri dikkatle önceledi. Özellikle Timur’un kostümlerinin sergilendiği bölümde uzun zaman geçiren oyuncuya Özbek hayranlarının ilgisi de büyük oldu. Oyuncu, müze turunun ardından dışarıda kendisini bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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