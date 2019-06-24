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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
DHA
24.06.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Oscar ödüllü aktör İstanbul'da ortaya çıktı!

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Oscar ödüllü aktör İstanbul'da ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü Amerikalı aktör Matthew McConaughey'in İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, ünlü aktör ile annesini kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.Tonguç, ünlü aktörün Boğaz'dan çok etkilendiğini, sadece İstanbul’u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes’i de mutlaka görmek istediğini söyledi. 

Türkiye 2018 yılında 40 milyon yabancı ziyaretçi ağırlarken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'de tatil yapmayı tercih ediyor. O isimlerden biri de ünlü aktör Matthew McConaughey oldu. ''Dallas Buyers Club''taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün de sahibi olan 49 yaşındaki Teksas doğumlu aktör Matthew McConaughey eşi, çocukları ve ailesi ile İstanbul'da tatil yaptı.

Gişede 665 milyon dolarlık hasılat yapan “En iyi görsel efektler” ödülünün sahibi de olan ‘Yıldızlararası’ filminde de oynayan McConaughey ailesi ile İstanbul'u gezdiren isim ise tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç oldu. Instagram adresinden aktörün İstanbul tatilini anlatan Tonguç, "Eşi, çocukları ve annesi ile birlikte geldi İstanbul’a; az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu.Mutlaka tekrar geleceğim dedi; sadece İstanbul’u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes’i de mutlaka görmek istiyor. Ayrıldıktan sonra bu videoyu kaydedip yollamış bana. Bir de “Aynı zamanda bilgesin!" bilgisini paylaştı.

Oscar ödüllü aktör İstanbulda ortaya çıktı

 "BU ŞEHRİN BÜYÜSÜNE KAPILMADAN GİDEN YOK"

Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, instagram hesabından "Geçtiğimiz aylarda bir başka Oscar’lı Aktör Christopher Walken İstanbul’u benimle keşfetmeye gelmişti" dedi ve ekledi: İstanbul dünyanın en güzel şehri. Kevin Spacey, Billy Crystal, Robert Redford sadece birkaçı...Bu şehrin büyüsüne kapılmadan, “iyi ki gelmişim” demeden giden yoktu" 

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