Ortaya karışık
Gelin, uzay çağı modasını Kıvılcım Ural ile tanıyalım...
İlk bakışta yorucu görünebilir... Ama inceden uzay çağına göndermeler yapan bu kombin, sezon trendlerini yakalıyor.
Parlak, polyester pantolonu Zara’dan.
Bu bol kesimli modelin benzerlerini sıklıkla göreceğiz vitrinlerde. Ural, bu parçayı yine sportif havada bir sweatshirt ve sneaker’la takımlamış.
Tek itirazım sweatshirt’teki baskı patlamasına... Pantolon zaten çok iddialı; tek renk, desensiz bir üstle daha iyi durabilir. Taktığı Pierre Cardin çantanın askısındaki logo da sweatshirt’ün desenine karışınca tam bir “ortaya karışık” durumu olmuş.
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