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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Ortadoğu Çağatay’ı izliyor

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Ortadoğu Çağatay’ı izliyor

Çağatay Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen bir ödül töreninde ‘Yılın Televizyon Yıldızı’ seçildi. Ünlü oyuncuya hem hayranları hem de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

ÇAĞATAY Ulusoy, geçtiğimiz günlerde GQ dergisinin Ortadoğu edisyonunun düzenlediği ödül törenine katılmak üzere Abu Dabi’ye gitti. Louvre Abu Dabi Müzesi’nde gerçekleşen tören öncesi kırmızı halıda basına poz veren oyuncuya ilgi büyük oldu. Mekân önünde toplanan halk da Ulusoy’a sevgi gösterilerinde bulundu. Çağatay Ulusoy, yoğun ilgi ve sevgi gösterileri arasında girdiği mekândan “Yılın Televizyon Yıldızı” ödülüyle ayrıldı.

Ortadoğu Çağatay’ı izliyor

YENİ İKON ALESSANDRA

Aynı etkinlikte Yılın Stili ödülünü Tan France, Moda İkonu ödülünü Alessandra Ambrosio, Yılın Modeli ödülünü Mariano Di Vaio kazandı. Yılın Uluslararası Sanatçısı ödülünü Sabine Marcelis kucaklarken, Yaşam Boyu Başarı ödülünü Adunis, Yılın Erkeği ödülünü ise Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah aldı.

Ortadoğu Çağatay’ı izliyor


 

 
   

DE-CIX tek bir bağlantı ile dünyaya açıyorFrankfurt'taki merkezinde veri trafiği geçtiğimiz haftalarda en yüksek noktaya çıkarak, saniyede 7.1 Terabit ile yeni bir dünya rekoru yaratan DE-CIX'in Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen; şirketin son çalışmaları hakkında bilgi verdi. DE-CIX'in Türkiye'deki faaliyetlerini, yeni teknoloji ve hizmetlerini, internet altyapısıyla ilgili önemli detayları ve 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek DE-CIX İstanbul Zirvesi'nin içeriğini Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu içerik)
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