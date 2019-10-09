Ortadoğu Çağatay’ı izliyor
Çağatay Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen bir ödül töreninde ‘Yılın Televizyon Yıldızı’ seçildi. Ünlü oyuncuya hem hayranları hem de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
ÇAĞATAY Ulusoy, geçtiğimiz günlerde GQ dergisinin Ortadoğu edisyonunun düzenlediği ödül törenine katılmak üzere Abu Dabi’ye gitti. Louvre Abu Dabi Müzesi’nde gerçekleşen tören öncesi kırmızı halıda basına poz veren oyuncuya ilgi büyük oldu. Mekân önünde toplanan halk da Ulusoy’a sevgi gösterilerinde bulundu. Çağatay Ulusoy, yoğun ilgi ve sevgi gösterileri arasında girdiği mekândan “Yılın Televizyon Yıldızı” ödülüyle ayrıldı.
YENİ İKON ALESSANDRA
Aynı etkinlikte Yılın Stili ödülünü Tan France, Moda İkonu ödülünü Alessandra Ambrosio, Yılın Modeli ödülünü Mariano Di Vaio kazandı. Yılın Uluslararası Sanatçısı ödülünü Sabine Marcelis kucaklarken, Yaşam Boyu Başarı ödülünü Adunis, Yılın Erkeği ödülünü ise Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah aldı.
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