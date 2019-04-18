Hastane odasından ilk kare
Usta sanatçı Orhan Gencebay’a dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede stent takılmıştı.
Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener yaptığı açıklamada,"Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor dedi.
"BERHUDAR OLSUNLAR"
Ünlü sanatçıyı hastane odasında ziyaret eden Beyoğlu Belediyesi eski başkanı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.
"Şükürler olsun, çok büyük bir şey atlattı ama şu anda durumu gayet iyi"
Gencebay'ın eşi Sevim Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Emre, dün akşam saatlerinde damarın çok tıkanık olmasından dolayı eşine yapılan anjiyo sırasında bir sıkıntı yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:
"Şükürler olsun, çok büyük bir şey atlattı ama şu anda durumu gayet iyi. Sağ olsun Servet Hoca ve Deniz Bey, Allah razı olsun çok iyi doktorlar. Onların elinde gayet iyi. Büyük bir şey atlattı. Allah sevenlerine bağışlasın Orhan Baba'yı."
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