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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Hastane odasından ilk kare

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Hastane odasından ilk kare

Usta sanatçı Orhan Gencebay’a dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede stent takılmıştı.

Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener yaptığı açıklamada,"Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor dedi.

"BERHUDAR OLSUNLAR"
Ünlü sanatçıyı hastane odasında ziyaret eden Beyoğlu Belediyesi eski başkanı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.


Hastane odasından ilk kare


 "Şükürler olsun, çok büyük bir şey atlattı ama şu anda durumu gayet iyi"
Gencebay'ın eşi Sevim Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Emre, dün akşam saatlerinde damarın çok tıkanık olmasından dolayı eşine yapılan anjiyo sırasında bir sıkıntı yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:
"Şükürler olsun, çok büyük bir şey atlattı ama şu anda durumu gayet iyi. Sağ olsun Servet Hoca ve Deniz Bey, Allah razı olsun çok iyi doktorlar. Onların elinde gayet iyi. Büyük bir şey atlattı. Allah sevenlerine bağışlasın Orhan Baba'yı."

 

İlham veren dijital dönüşüm hikayeleri başlıyor

İlham veren dijital dönüşüm hikayeleri başlıyorYeni dijital çağın eşiğinde, ilham veren dijital dönüşüm hikayelerinin izini sürüyoruz. Hurriyet.com.tr Dijital İçerik Yöneticisi Sevin Turan soruyor, itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ve dijitalleşmeyi odağına alarak sektöründe fark yaratan kurumların liderleri, dönüşümün bugününü ve yarınını anlatıyor. İş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayelerini paylaşarak çoğaltmak için, dijital.İZ’e bekliyoruz. (Sponsorlu İçerik)
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