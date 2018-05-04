Orhan Gencebay zehirlendi
Usta sanatçı Orhan Gencebay hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konan Orhan Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi Twitter hesabı üzerinden verildi.
Orhan Gencebay'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Kişisel sosyal medya hesabından Orhan Gencebay'la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim." notunu düştü.
DONDURMADAN ZEHİRLENMİŞ
Onur Akay kendisine ulaşan gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi."
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