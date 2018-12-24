‘Organize İşler 2’den sürpriz rötar kararı
1 Ocak’ta vizyona girmesi beklenen “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyon tarihi ertelendi.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı filmin ertelenme sebebinin, BKM’nin salon işletmecileriyle halen müzakerelere devam etmesi olduğu ortaya çıktı. Vizyon tarihi henüz netleşmeyen “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral paylaşıyor.
BUKET AYDIN'LA ÇOK ÖZEL
Yorumları Göster
Yorumları Gizle