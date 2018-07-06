Oral Özer kimdir, kaç yaşında?
Oyuncu Oral Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Darp edildiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Oral Özer’e pek çok kullanıcıdan destek mesajları geldi. Peki, Oral Özer kimdir, kaç yaşında?
Emret Komutanım, Doktorlar ve Arka Sıradakiler gibi pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Oral Özer, 1 Ocak 1983 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi gördü. Oral Özer, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki Oral Özer, Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.
OYNADIĞI DİZİLER
Bir Mucize Olsun - 2018
Sevda Kuşun Kanadında - 2016
Kara Sevda - 2016
Gamsız Hayat - 2015
Kurt Seyit ve Şura - 2014
Darbe - 2014
Aşk Emek İster - 2013
Evdeki Yabancılar - 2012
Kanıt - 2010
Uygun Adım Aşk - 2009
Emret Komutanım - 2008
Derman - 2008
Ateşle Barut - 2008
Leylan - 2007
Duvar - 2007
Arka Sıradakiler - 2009 - 2011
Doktorlar - 2007
Beşinci Boyut - 2005
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