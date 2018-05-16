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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
16.05.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Öpüşme sahnesinde zorlanmadım

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Öpüşme sahnesinde zorlanmadım

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelen ve eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, yeni filmindeki öpüşme sahnesi için 'Toplamda iki defa çekildi' dedi

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, 'Hadi Be' programının konuğu, 'Öğrenci Kafası: Soygun' filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Rüzgar Erkoçlar oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLUNU CANLANDIRIYOR
Rüzgar Erkoçlar, başrolünde yer aldığı, 11 Mayıs'ta vizyona giren 'Öğrenci Kafası:Soygun' filmini şöyle anlattı:

"Filmin isminden de anlayacağımız şekilde 7 genç bir soyguna girişiyoruz. Ama bizi o soyguna neler itiyor ve sonrasında neler yaşanıyor? Bunları öğrenmeleri için seyircimizin filmi izlemesi gerekiyor. Ben filmde 'Toprak' karakterini canlandırıyorum. Emniyet müdürünün oğlu. Babadan dolayı bir despotluk ve kontrollülük durumu var Toprak'ta. O şekilde yetişmiş. İçindeki delilik, arkadaşları sayesinde açığa çıkıyor."

Öpüşme sahnesinde zorlanmadım


ÖPÜŞME SAHNESİ İÇİN KONUŞTU

Rüzgar Erkoçlar, 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin fragmanında da yer alan öpüşme sahnesi hakkında, "Çok kısa ama ağır çekimde verilen bir sahne. Zaten bir geniş açıdan, bir de yakından toplamda iki defa çekildi. Yani çok tekrar yapmadık" dedi.

'EŞİMİN YEMEKLERİNDEN MEMNUNUM'

Geçen eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, programın 'O mu, Bu mu?' köşesinde sorulan "Anne yemeği mi, eş yemeği mi?" sorusuna, "Bunu sorma! İşin içinden kurtulmak için şöyle cevap vereyim; tabii ki herkes 'anne yemeği' der. Ama orada bir duralım. Tuğba önceden hiç mutfağa giren bir tip değildi. Yemek yapmayı bilmiyordu. Evlendikten sonra mutfağı sevmeye başladı. Yeni yeni bir şeyler deniyor, benim üstümde test ediyor. Ama hâlâ yaşıyorum! Kobayım ben! Gayet başarılı. 19 yaşımdan beri ailemden ayrı yaşadığım için yemek yapabiliyorum. Mutfak bence matematik işi, aslında yemeklerin hepsi birbirine benziyor. Günümüzde zaten şanslıyız, herhangi bir yemeği internetten arattırdığımız zaman tarifi çıkıyor. Şu an eşimin yemeklerinden memnunum" yanıtını verdi.

 

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