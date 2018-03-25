Öpmek istedi 'olmaz' dedim

◊ Yer aldığınız her proje tuttu. Üçte üç yaptınız. Şans mı bu, tesadüf mü?

- Hem şans hem de menajerim Ufuk Ergin’le benim öngörümüz sayesinde böyle oldu aslında... “Üçte üç gideceğiz” diye ilerlemedik tabii, hep iyi işler olmasını hedefledik sadece.

◊ Oyunculuk eğitiminiz olmamasına rağmen 1.5 yılda bu noktaya geldin. İçgüdüsel miydi yaptığınız bütün hamleler?

- Benimki içgüdüsel ama Ufuk’unki profesyonel... Ben senaryosunu okurken “Bu işte olmak istiyorum” dediğim her projeye “evet” diyorum. İlk bölümleri okurken hemen bir sonraki bölüme geçmek istiyorsam, o işin tutacağına inanıyorum.

◊ Oyunculuğa başlamadan önce de iyi bir televizyon ve sinema izleyicisi miydiniz?

- Evet. Sıkı bir dizi takipçisiydim. O yüzden çok zorlanmıyorum galiba.

İKİ HAYALİM VARDI: HALİT ERGENÇ VE CEM YILMAZ’LA OYNAMAK

◊ Başlarken kendiniz için ne hayal etmiştiniz, sonradan neye evrildi o hayaller?

- İki hayalim vardı. Birincisi dizi olursa Halit Ergenç’le olsun, ikincisi de komedi olursa Cem Yılmaz’la olsun diye. İkisi de oldu. Hedeflediğim gibi devam ediyorum aslında.

◊ Ve bu iki hayalin gerçekleşmesi de 1.5 senede oldu...

- Aynen öyle. Hayalime, hedefime ulaştığım zaman yeni bir amaç beliriyor kafamda...

◊ Bir sonraki amaç ne?

- Celasun gibi bir rolü çok istiyordum, bir sonraki amacım oydu, o da oldu... “Çukur”un reji ekibindeki çoğu kişi daha önce “Karadayı”da çalışmış. Bergüzar abla (Korel) da bana çok övmüştü onları. İşi öğrenebileceğim bir yerde olmayı da çok istiyordum. “Çukur”da olmayı tercih ettim bu nedenle.

◊ Anne tavsiyesi dinlediniz yani...

- Anne ve abi tavsiyesi. Halit abinin de tavsiyesini dinledim tabii.

YAVAŞI GÖRMEDİĞİM İÇİN HIZ BENİ KORKUTMUYOR

◊ İzlenme rekorları kıran üç işte yer aldıktan sonra; ayaklarınızın halen yere bastığını söyleyebilir misiniz?

- Ben şu an için rollere iş ya da eğlence olarak değil, okul olarak bakıyorum. Bir şeyler öğrenebileceğim sete gidiyorum. Cem Yılmaz’dan bir şeyler öğrenmek çok güzeldi. Taylan Biraderler, Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve şimdi de Aras Bulut İynemli’den bir şeyler öğrenmek de çok güzel. İşi okul olarak gördüğüm için, sene sonunda notlarım düzgün gelsin derdindeyim.

◊ Size sınav yapan, notlarınızı verecek olan kim?

- Yine ben.

◊ Peki bu hızlı ivme sizi korkutmuyor mu?

- Yavaşı görmediğim için hız beni korkutmuyor.

Aksine, yazın boşluğum oldu, evdeydim, sıkıntıdan patladım. Hep sette olmak istiyorum. Koşmam gereken kulvarlarda koşuyorum sadece.

23 YAŞINDAYIM AMA İÇİM 50 BENİM!

◊ “Çukur” izleyicilerinin Celasun’a dair en çok merak ettiği konu, hangi kızı seçeceği. Akşın’ı mı, yoksa Karaca’yı mı?

- Celasun’un o konuda kafası çok karışık. Tabii ki Akşın’a âşık ama Karaca’yla da aralarında bir çekim var.

Ben de bilmiyorum ne olacağını, yaşanacakları senaryo geldikçe öğreniyorum.

◊ Peki siz olsanız ne yapardınız?

- Ben aşkı seçerdim.

◊ 23 yaşındaki genç birinden bunları duymak ne güzel...

- İçim 50 benim! Evlenilecek adamım değil mi? (Gülüyor)

EN ÇOK BABAM ELEŞTiRiYOR

◊ Arkadaş çevreniz değişti mi ünlendikten sonra?

- Etrafımdaki herkes çocukluk arkadaşım. Hiçbiriyle bağımı kesmedim, kesmeyi de düşünmüyorum. Ama yeni arkadaşlar da edindim bu süreçte. İleride “dost” diyebileceğim insanlar oldu.

◊ Peki bu dönemde yaşadığınız en heyecan verici olay neydi?

- “Çukur” dizisine girmek.

◊ Sizi en çok kim eleştirir?

- Babam. Çok iyi bir izleyicidir o da. Bir de şimdi “Çukur”da Ercan Kesal’a danışıyorum “Nasıl oldu?” diye. Halit Ergenç’e de çok sorarım. Hocam gibi oldu artık.

ÖPMEK İSTEDi ‘OLMAZ’ DEDİM

◊ Hayatınızda biri var mı?

- Sevgilim işim diyeyim. (Gülüyor)



◊ Pek ikna olmadım ben bu yanıta. Peki genç kızların ilgisi nasıl?

- Tanınmak güzel bir şey, keyif alıyorum. Fotoğraf çektirmek, benimle bir şeyler paylaşmak istiyorlar. Bunlar hoşuma gidiyor.



◊ Tuhaf istekler oluyor mu?

- Bir kere birisi öpmek istedi, “olmaz” dedim. “Çukur”la birlikte erkek izleyiciler de ilgi göstermeye başladı. Ama onlar öpmek istemiyor tabii. (Gülüyor)

HAVALİMANINDA KEŞFEDİLDİ

Kubilay Aka’nın keşfedilme öyküsü hayli ilginç. Daha önce havalimanında çalışan Aka, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana ‘Vatanım Sensin’ dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim. O akşam kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından birkaç deneme çekimine katıldım ve Ali Kemal rolüne kabul edildim.”