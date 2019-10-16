Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?
Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Aralarındaki yaş farkına yapılan eleştirilere inat aşkları dolu dizgin devam eden Onur Ünlü-Hazar Ergüçlü çifti verdikleri röportajlarda birbirlerine olan aşklarından bahsetmişlerdi. Peki, Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?
Gazeteci bir ailenin kızı olan Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1993'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yaptıktan sonra Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. Bir dönemin popüler gençlik dizisi Medcezir’de Eylül karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı ancak bu dizi uzun soluklu olmadı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide baş karakter Cansu’yu oynadı.
Bir süredir Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü, “Sert, doğrucu, mantıklı ama içinde aşırı hassas, kırılgan ve korkan bir kız” olarak tanımladığı Zeynep’i canlandırıyor.
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