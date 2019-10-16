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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

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Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Aralarındaki yaş farkına yapılan eleştirilere inat aşkları dolu dizgin devam eden Onur Ünlü-Hazar Ergüçlü çifti verdikleri röportajlarda birbirlerine olan aşklarından bahsetmişlerdi. Peki, Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

Gazeteci bir ailenin kızı olan Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1993'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yaptıktan sonra Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. Bir dönemin popüler gençlik dizisi Medcezir’de Eylül karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı ancak bu dizi uzun soluklu olmadı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide baş karakter Cansu’yu oynadı.

Bir süredir Netflix dizisi Hakan Muhafız’ın kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü, “Sert, doğrucu, mantıklı ama içinde aşırı hassas, kırılgan ve korkan bir kız” olarak tanımladığı Zeynep’i canlandırıyor.

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