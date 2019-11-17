Onur Ünlü: İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOnur Ünlü: İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim
GeriMagazin Onur Ünlü: İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
17.11.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Onur Ünlü: İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Onur Ünlü: İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim

Onur Ünlü, Tuhaf Dergi’nin kasım sayısına verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı.

Son romanı “Kız Çocuğu” üzerinden şiddete ve intikama dair konuşan Onur Ünlü, intikam arzulayan biri olmadığını, haliyle plan kurmadığını söyledi: “Biri bana tokat atarsa, öteki yanağımı çevirmek yerine ben de tokat atarım. Reaksiyon verme ihtiyacı hissederim. Bence bize uygulanan şiddete, en az uygulanan şiddet ölçüsünde cevap vermek zorundayız.”
ORTA SINIFIN DİBİYİM
Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: “İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim, bu kadarım. Daha fazlası beklenmemeli. Bunun adı intikamsa intikamdır. Çünkü biz tokat atana tokat yemeyen yanağımızı çeviriyoruz diye dünya daha güzel bir yer olmayacak.”
MANYAKÇA BİR ŞEY
Son günlerde stand-up yapmaya da başlayan Onur Ünlü, sahnede olmaya dair de açıklamalar yaptı. Stand-up’a kafayı taktığını söyleyen ünlü yazar ve yönetmen, “Birine bilet aldırmak, evinden kaldırıp gösteriye getirmek ve gülmesini sağlamak hakikaten manyakça bir şey. Oyunculuktan ciddi bir farkı var. Sahnede Frederick değilsin, kendinsin. Dolayısıyla seyirci gülmeyince sana gülmüyor. Bu kadar tehlikeli bir şey olamaz” dedi.
SARAY SOYTARISIYDIK
Yaptığı işin 400 yıl önce soytarılık olarak görüldüğünü ifade eden Ünlü, “Saray soytarısıydık. Bunu bilelim ve soytarı gibi davranalım. Ne olduğumuz belli. Artistliğin lüzumu yok. İnsanları bir şekilde eğlendirmek üzere çeşitli şaklabanlıklar yapan kimseleriz” açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle