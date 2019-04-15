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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım...

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Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, eşi Volkan Bahçekapılı'ya Instagram hesabından doğum günü mesajı yayınladı.

Buse Terim, 16 Mayıs 2014 tarihinde Volkan Bahçekapılı ile evlendi. Volkan Bahçekapılı ile Buse Terim Bahçekapılı çiftinin; Nil ve Naz adında iki kızı var. 

Buse Terim Bahçekapılı, eşi Volkan Bahçekapılı'nın 35'inci yaş gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı.

Buse Terim, eşi ile çekildikleri bir fotoğrafı şu sözlerle paylaştı: Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım... O da 23... Bugün 35 oluyor ve bizim hayatımızın yarısı birlikte büyüyerek geçti.. Biz büyüdük ve şimdi çocuklarımızı büyütüyoruz. Allah nasip ederse eğer beraber yaşlanacağız... Daha 40’ları, 50’leri birlikte kutlayacağız. Yaşlanınca ve çocuklarımız evlenince beraber küçük bir evde belki Bodrum’da yaşlanma hayalimiz var daha seninle.. Senin gibi kalbi güzel bir adam hayatımda olduğu için çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki doğdun ki ben de seni buldum. Bu yaşında bir çok zorluk peşini bırakmadı. Ama bundan sonraki yaşların bu yaşından daha güzel olsun senin için.. Her gün daha mutlu ve huzurlu olman için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.. Seni çok seviyorum❤️🎂

Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım...

Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım...

Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım...

Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım...

 

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