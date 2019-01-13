Onlar üşürse ben de üşürüm
BEŞİKTAŞ’ın taraftar grubu Çarşı Kadın tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesine destek veren isimlerden Bülent Ersoy, konuyla ilgili konuştu.
Önceki akşam Kartal İstMarina’da bulunan Jolly Joker’de sahneye çıkan Ersoy, konser öncesi soruları yanıtladı. Sosyal sorumluluk projesi hakkında konuşan sanatçı, “Ben kürkleri giyerken, her türlü lükse sahip olurken oradaki çocuklar üşüyor. O yavrularım üşürse, benim de üşümem lazım. Ne yapmamız gerekirse yaparız, ücreti önemli değil” dedi.
Ünlülerden destek
Çarşı Kadın, geçtiğimiz hafta Ağrı’ya çocuklar için bir TIR dolusu eşya yolladı. Bu projeye aralarında Şükran Ovalı, Hadise, Gülşen, Mahmut
Şafak Yazıcıoğlu, Mustafa Sarıgül’ün de olduğu birçok tanınmış isim de katkıda bulundu.
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