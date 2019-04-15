'Onlar sakın cenazeme gelmesin' Kuşum Aydın isyan etti
Şarkıcı Kuşum Aydın Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Aydın, bazı eski dostlarına dert yandı.
Geçtiğimiz aylarda, yüzüne dolgu yaptırdığı için pişmanlığını dile getiren Kuşum Aydın, "Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.
2. Sayfa programına katılan şarkıcı, bazı eski dostlarına dert yandı. Aydın şunları söyledi: Cenazeme gelmelerini istemediğim insanlar var. O kişiler cenazeme gelmesin. Eskiden dostumdu bu insanlar.
Bu kadar iki yüzlülük ve yalakalık görmedim. Benim bazı kişilerle görüşmememi istemeyen arkadaşlarım, daha sonra görüşmemi istemedikleri kişilerle görüşmeye başladılar.
Ünlü kişiler bunlar... İki, üç kişiler... Onlar sakın cenazeme gelmesin. Vasiyet de ettim.
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