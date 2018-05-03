Önce turnuva heyecanı sonra annelere kahvaltı
Kemer Country Club, birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Kulüpte bu yıl ikincisi düzenlenen DHL Open Golf Turnuvası, bugün başlayacak. İş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı 3 günlük turnuvada yaklaşık 300 golfçü, 15 farklı kategoride mücadele edecek.
Kemer Country Club, 13 Mayıs Pazar günü de “Porland Anneler Günü Kahvaltısı” için kapılarını açacak. Anneler, aileleriyle beraber yemyeşil doğanın içinde keyifli bir gün geçirecek.
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