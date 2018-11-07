Önce gösterim sonra kebapçı
Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun paylaştığı, Murat Şeker’in yönetmenliğini üstlendiği “Çakallarla Dans 5”in özel gösterimi geçtiğimiz akşam yapıldı.
“Çakallarla Dans” serisinin 5’inci filmi “Çakallarla Dans 5”in özel gösterimi önceki akşam Kadıköy Sineması’nda gerçekleşti. Film ekibi gösterimin ardından soluğu kebapçıda aldı.
Kadıköy Sineması’nda gerçekleşen geceye film ekibi ve yakınları katıldı. İzmir’de tiyatro gösterisi olduğu için geceye gelemeyen Timur Acar’ı eşi Eda Özerkan temsil etti. Murat Şeker “Bugüne kadar Çakallarla Dans serisinin çekimlerini hep Kadıköy ve çevresinde gerçekleştirdik. Filmimizin oyuncularının bazılarının tiyatroları, ofisleri ya da evleri Kadıköy’de... Bu nedenle ilk özel gösterimimizi oyuncularımız ve yakınlarıyla semtimizde yaptık. Çok heyecanlıyız” diye konuştu. Ekip, gösterimin ardından soluğu, Emaar AVM’deki Bedri Usta Kebapçısı’nda aldı. Yaklaşık 50 kilo et sipariş eden grubun eğlenceli anları objektiflere de yansıdı.
Bir set çalışanına Timur Acar’ın kağıttan maskesi takıldı. Film ekibi “Timur şu anda bizimle değil ama temsilen onu buraya getirttik” diye espri yaptı.Murat Akkoyunlu-Bedrettin Aydoğdu-Şevket Çoruh
Bülent-Selvi Serttaş
Şebnem Dönmez
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