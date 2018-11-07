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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.11.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Önce gösterim sonra kebapçı

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Önce gösterim sonra kebapçı

Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun paylaştığı, Murat Şeker’in yönetmenliğini üstlendiği “Çakallarla Dans 5”in özel gösterimi geçtiğimiz akşam yapıldı.

“Çakallarla Dans” serisinin 5’inci filmi “Çakallarla Dans 5”in özel gösterimi önceki akşam Kadıköy Sineması’nda gerçekleşti. Film ekibi gösterimin ardından soluğu kebapçıda aldı.

Kadıköy Sineması’nda gerçekleşen geceye film ekibi ve yakınları katıldı. İzmir’de tiyatro gösterisi olduğu için geceye gelemeyen Timur Acar’ı eşi Eda Özerkan temsil etti. Murat Şeker “Bugüne kadar Çakallarla Dans serisinin çekimlerini hep Kadıköy ve çevresinde gerçekleştirdik. Filmimizin oyuncularının bazılarının tiyatroları, ofisleri ya da evleri Kadıköy’de... Bu nedenle ilk özel gösterimimizi oyuncularımız ve yakınlarıyla semtimizde yaptık. Çok heyecanlıyız” diye konuştu. Ekip, gösterimin ardından soluğu, Emaar AVM’deki Bedri Usta Kebapçısı’nda aldı. Yaklaşık 50 kilo et sipariş eden grubun eğlenceli anları objektiflere de yansıdı.

Önce gösterim sonra kebapçı
Bir set çalışanına Timur Acar’ın kağıttan maskesi takıldı. Film ekibi “Timur şu anda bizimle değil ama temsilen onu buraya getirttik” diye espri yaptı.
Önce gösterim sonra kebapçı
Murat Akkoyunlu-Bedrettin Aydoğdu-Şevket Çoruh
Önce gösterim sonra kebapçı
Bülent-Selvi Serttaş
Önce gösterim sonra kebapçı
Şebnem Dönmez

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