Önce dostlar izledi
Bergüzar Korel, 15 yıl aradan sonra tek kişilik oyunu “Kızlar ve Oğlanlar” ile tiyatroya dönüyor. Korel,İngiltere’de kapalı gişe sahnelenen “Girls and Boys”dan uyarlanan, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyunda iki çocuk annesi bir kadını canlandırıyor.
Ünlü oyuncu, prömiyer öncesi sanatçı dostlarının izlediği iki genel provayla hazırlıklarını tamamladı.
Craft Tiyatro’daki provadan görüntüler, aynı akşam sosyal medyada da paylaşıldı. İki gün üst üste yaptığı provalarla heyecanını biraz olsun yenmeyi başaran Bergüzar Korel, yeni oyunuyla ilk kez dün akşam sanatseverlerin karşısına çıktı.
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