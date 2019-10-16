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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Önce ağlatacak sonra güldürecek

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Önce ağlatacak sonra güldürecek

Cem Yılmaz’ın '2 Arada' ve 'Kaçamak' adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikâyeden oluşan 'Karakomik Filmler' serisinin ilk ikisi 18 Ekim’de vizyona girecek. Ünlü komedyen vizyon öncesi film ekibi ile birlikte GQ dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

CemYılmaz’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk iki filmi cuma izleyici ile buluşacak. Ünlü komedyen, gösterim öncesi film ekibiyle GQ dergisinin sonbahar sayısına poz verip merak edilenleri anlattı. Cem Yılmaz, “18 Ekim’de vizyona girecek ‘Karakomik Filmler’de bir biletle iki film izleyecek seyircileri uyarmış olalım: İlk film ‘2 Arada’ ile yüreğinize bir fil oturacak, kalp ağrısı çekeceksiniz. Yine de paniğe hacet yok, izleyeceğiniz ikinci film ‘Kaçamak’ moralinizi fıstık gibi toparlayacak. Ha, bu kez de gülmekten karnınız ağrıyabilir, ayrı” diye konuştu.

BU FORMÜLÜN DEVAMI GELSİN

Türk sinemasına yeni bir soluk katan ünlü komedyen, “İki senede bir film yaptığın zaman izleyici biraz fazla beklemiş oluyor. Bu formül çalışırsa mesela, 60 dakikalık hikâyelerde biz hem kalabalıklaşırız hem de herkes kısa aralıklarla farklı performanslar çakıp hüner gösterebilir. O nedenle bunun dört filmle kalmasını istemem doğrusu, inşallah devamı gelir bu formülün” dedi. Türk sinemasının usta ismi Yavuz Turgul’a filmleri izlettiğini belirten Yılmaz, “Hepimize çok ilham veren Yavuz Turgul, 20 senedir filmlerimizle ilgili fikir beyan eder. Epey de acımasızdır yani, sert şeyler de söyler, alaycı da yaklaşır babacan bir tavırla, sevgiyle eleştirir. Bu son işi izlediğinde hayatımda ondan duymadığım övgülerden nasiplendik. Çok mutlu oldum” diye konuştu.

TELEVİZYON VE DİJİTAL PLATFORMDAN İLHAM ALDIM

Komedyen, 60 dakikalık işler yapma konusunda TV ve dijital platformdaki filmlerden ilham aldığını da açıkladı: “Birkaç hikâyenin birbirine dokunarak buluşması çok büyük bir buluş değil, böyle çok örnek var ama bizde az. Bizde çok yönetmenli, çok öykülü sinema filmleri var ama bir seansta 60 dakikalık iki öykü pek yok. Hikâyeler birbirine geçsin ya da geçmesin. Mesela ilk izleyeceğimiz ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’taki karakterler birbirleriyle feribotta denk geliyorlar ama diğer ikisinde böyle bir şey yok."

Basın gösterimi yapıldı

Cem Yılmaz imzalı “Karakomik Filmler” serisinin ilk ikisi “Kaçamak” ve “2 Arada”nın basın gösterimi dün Kanyon’da yapıldı. Ünlü komedyen, filmleri sinema yazarları ve basın mensupları ile birlikte izledi. Gösterim sonrası soruları da yanıtlayan Cem Yılmaz, “Çok güçlü bir oyuncu kadromuz var. Sinemaseverlerin çok seveceğini tahmin ediyorum. Güzel reaksiyonlar aldık, teşekkür ediyorum” dedi. 

Eleştirmenler yorumladı

Ömür Gedik: Ben iki filmi de çok beğendim. Daha önce Cem Yılmaz’ın bir filminde de ağlamıştım, gözlerim dolmuştu. Burada da ilk filmin finalinde gerçekten de gözlerim doldu. Türler arasında gidip geldik. Ekibi tebrik ediyorum. Gişesi bol olsun.

Atilla Dorsay: İlk hikâye son derece ilgimi çekti. Son derece dramatik noktaları içeren, son derece güldüren, son derece akıcı bir filmdi. İkincisinde ise başlangıcı son derece ilgi çekici olmakla beraber, araya bilim kurgusal fantezi girince bence biraz sarsıldı. İki film arasında düzey farkı var yine de gidilip seyredilmesi ve görülmesi gereken film.

Uğur Vardan: “2 Arada”nın anlattığı dünyayı, atmosferini ve göndermelerini belki de kuşak itibariyle olsa gerek, kendime daha yakın buldum. “Kaçamak” ise “G.O.R.A”nın yeni bir restorasyonu ya da versiyonu gibiydi.

Gülay Afşar: Geçen sezon popüler sinemamızın yarattığı hayal kırıklığını bu sezon telafi edebiliriz belki. Cem Yılmaz’ın “Karakomik Filmler”i öyle umutlu bir başlangıç hissi veriyor. Cem Yılmaz sineması adına da tadı damağımızda kalan filmleri arasında yerini alıyor.

Önce ağlatacak sonra güldürecek


Önce ağlatacak sonra güldürecek

 

 

 

 

 

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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