MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖmüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör’e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır
GeriMagazin Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör’e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör’e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör’e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır

OYUNCU Ömüray Özdemiroğlu, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı tiyatro ve sinema sanatçısı Gürol Güngör’e 1500 liralık iştirak nafakası davası açtı.

Özdemiroğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, nafakayı çocuğu için istediğini belirtti: “Boşanma davasında mahkeme, Gürol Güngör’ün çocuk için iştirak nafakası ödememesine karar verdi. Ancak ilerleyen dönemlerde çocuğun masrafları arttı. Çocuk liseye gitmektedir ve zaruri ihtiyaçları artmıştır.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle