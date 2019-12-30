Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:00,
Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör’e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır
OYUNCU Ömüray Özdemiroğlu, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı tiyatro ve sinema sanatçısı Gürol Güngör’e 1500 liralık iştirak nafakası davası açtı.
Özdemiroğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, nafakayı çocuğu için istediğini belirtti: “Boşanma davasında mahkeme, Gürol Güngör’ün çocuk için iştirak nafakası ödememesine karar verdi. Ancak ilerleyen dönemlerde çocuğun masrafları arttı. Çocuk liseye gitmektedir ve zaruri ihtiyaçları artmıştır.”
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