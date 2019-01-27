23 yıllık evlilik bitiyor!
‘KAYGISIZLAR’ dizisindeki Alper rolüyle üne kavuşan Ömer Duran, 23 yıllık menajer eşi Özlem Duran ile boşanıyor.
Eşinin eve geç geldiğini ve kadınlarla samimi görüntüler sergilediğini iddia eden Özlem Duran, İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Duran, 200 bin lira tazminat ile çocuğu ve kendisi için 12 bin 500 lira nafaka talep etti. Mahkeme, Ömer Duran’ın daha önce başka bir mahkemeye boşanma davası açtığını belirterek her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.
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