Ölçülü giyiniyor
Serdar Ortaç ve İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, Bebek’te objektife takıldı.
Denize pijamayla giremez
Ortaç, geçtiğimiz günlerde Chloe’nin yaptığı “Eşim beni kıskanmaz” sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi: “Ee yani genç kadın, koyuyor tabii güzel fotoğraflarını. Denize pijamayla giremez. İrlandalı, İngiliz kültürü var. Buraya alışması bile çok uzun sürdü. Siz kendinizi onun yerine koyun.”
Aslında limitli yaşıyor
Eşinin Türk kültürünü benimsediğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Aslında limitli yaşıyor. Kimseyi rencide etmemek için dikkat ediyor. Bir de dikkat etmese... Ölçülü giyiniyor. İrlanda’da onlar çok rahatlar. Herkesin kendi hayatı, kimseye karışmamak lazım” dedi.
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