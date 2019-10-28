Olan Serenay'a oldu!

Ömür Gedik: Bu şok ayrılık haberinden sonra çeşitli iddiaların ortaya atılması normal tabii. Serenay Sarıkaya iddiasının nereden nasıl çıktığı hakkında en ufak bir fikrim olmadığı için yorum yapmam zor.

Zaten yalanlamışlar da, üstünde durmaya gerek yok.

Onur Baştürk: Yani gerçekten bu nedenle ayrılık olduysa çok saçmaymış. Olacak iş değil çünkü böylesi bir kıskançlık. Olan da Serenay’a oldu. Bu iddiayla adı kullanılmış oldu.

Cengiz Semercioğlu: Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin’den ayrıldığından bu yana ne yazık ki bunu sürekli yaşıyor. Sürekli birileriyle adı yan yana anılıyor. Sanki yalnız kalamazmış gibi illa birileriyle sevgili yapacaklar! Kadın olmak bu ülkede zor, Serenay sayesinde başarılı ve güzel kadın olmanın da zor olduğunu öğrenmiş olduk.



Onur BAŞTÜRK - Cengiz SEMERCİOĞLU - Ömür GEDİK

Eleştirilere gereğinden fazla takıldı

Cem Yılmaz’ın “Karakomik Fimler” filmi bazı izleyiciler tarafından beğenilmeyince Twitter’da cemyılmazfilminegitmiyorum etiketi ile TT oldu. Ünlü komedyen, eleştirilere esprili bir yanıt verip kendi fotoğrafını o etiketle paylaştı. Yılmaz, sosyal medyadaki eleştirileri bu kadar dikkate almalı mı?





Onur Baştürk: Gereğinden fazla takıldı Cem Yılmaz olumsuz eleştirilere. Beğeneni de abarttı beğenmeyeni de. Sonuçta film bu, herkes bir şey söyleyebilir. Ama sanırım Defne Samyeli’yle ayrılığına denk gelmesi sosyal medyaya daha çok abanmasına neden oldu.

Cengiz Semercioğlu: Dikkate almayı bırak fazlasıyla alınıyor bile... Eskişehir galasında bu konuyla ilgili seyircilerine şikayet eden duygusal bir konuşma yaptı hatta. Cem Yılmaz’ın filmleri konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Küsüyor, bozuluyor. Sosyal medyada yapılan son kampanyayla ilgili sonuna kadar haklı ama bu kadar takılmamalı. Filmin ilk hafta gişesinin 404 binde kalmasının da bu kampanyayla ilgisi yok.

Ömür Gedik: Cem Yılmaz’ın sosyal medyayı dikkate alması gayet normal. Bir iş çıkardığımızda hangimiz bakmıyoruz ki sosyal medyaya? Hayatımız orada geçmiyor mu? Cem emek verdiği bir filmin savunmasını da, PR’ını da tabii ki yapacak. Eleştirilerin hangilerinin dikkate alınması gereken gerçek hesaplardan, hangilerinin ise manipüle edilen hesaplardan geldiğini zaten kendisi çok iyi biliyordur.

Ajda Pekkan’sız eksik kalmış albüm

Ajda Pekkan, Fikret Şeneş’e saygı albümünde olmamasıyla ilgili “Hep Ajda Pekkan aynı şarkıları söyleyemez, birazcık da benim dışımda şeyler olması gerekiyor” dedi. Ajda haklı mı sizce?

Cengiz Semercioğlu: Albüm çok iyi olmuş, çıktığı günden beri dinliyorum, dinledikçe yeni tatlar keşfediyorum. En son olarak Six Pack’in söylediği “Sana Bana Yeter”in müptelası oldum mesela. Ajda’nın da söylediği gibi Sezen Aksu albümün en iyisi. “Tanrı Misafiri”ni bugüne kadar okuyan herkesten iyi okumuş. Ajda olmalıydı bu albümde, olsaydı bu güzel pastanın çileği olurdu...



Ömür Gedik: Ajda Pekkan’sız eksik kalmış bu albüm. Kendisinin söylemediği Fikret Şeneş şarkıları da vardı. Keşke onlardan birini de Ajda Pekkan yorumuyla dinleseydik bu albümde.





Onur Baştürk: Bence Ajda olmalıydı albümde. Başka bir versiyonla söyleyebilirdi şarkılardan birini. Böyle söyleyerek sadece kibarlık yapmış.

Başarılı bir PR çalışması

Aleyna Tilki’nin Los Angeles’ta 14 bin dolara ev kiralamasını ve ünlülerle komşu olma merakına Konsey ne diyor?

Cengiz Semercioğlu: 14 bin dolar dediğiniz 80 bin liradan fazla... Aleyna Tilki’nin her ay bir büyük konserini ev kirası için yapması lazım o zaman. Amerika’dayken o kadar konser de veremeyecek. Ayrıca sözü edilen ünlülere komşu o malikanede ne yapacak Aleyna, içinde kaybolur. Bana bu komşuluk hayali fantezi gibi geldi. Ha sevgilisiyle kalacaksa, kiraya sevgilisi destek olacaksa bakın orasını bilemem.

Onur Baştürk: Başarılı bir PR çalışması bence bu. Çağatay Ulusoy’un da zamanında hakkında böyle bir haber çıkmıştı. Açıkçası doğru olduğunu düşünmüyorum. Havalı görünmek adına yapılmış bir hamle. Doğruysa bile aptalca. O kadar paraya daha iyi şeyler ve daha iyi çevre yapılır LA’de. Aleyna işi bilmiyor.

Ömür Gedik: Aleyna genç yaşta yakaladığı şöhret ve paranın keyfini çıkarıyor. O arada da kariyerine artısı olacak değişik tecrübeler ediniyor. Los Angeles’ta ünlülere komşu olma fikri de gayet güzel.

Yaş farkından ne çektiler

Pınar Altuğ, eşi Yağmur’la aralarındaki yaş farkına laf edenlere noktayı koydu: “İyi ki aramızda yaş farkı var. Yağmur o kadar bilmiş ki, aynı yaşta olduğumuzu düşünemiyorum.” Konsey, Altuğ’un açıklamasını yorumladı.





Ömür Gedik: “Erkekler, kadınlardan daha geç olgunlaşır” derler. Pınar ve Yağmur çiftinde durum tersi demek ki.

Aralarında yaş farkı olan bir sürü çift varken herkesin kafayı Pınar ve Yağmur’a takmasını da anlamıyorum ayrıca. Şahane de bir evlilikleri var, bu sorulara, eleştirilere maruz kalmadan bir rahat kalabilseler keşke.

Cengiz Semercioğlu: Sibel Arna’nın YouTube kanalında Yağmur nasıl kulisine gidip Pınar’ı dudaklarından öptüğünü itiraf etti geçenlerde.

Yıllar sonra ilk tanışmalarını böyle anlattı. Görünen o ki bu çift, 70’li yaşlarına gelecek ve biz hâlâ aralarındaki yaş farkını konuşuyor olacağız. 13 yıldır evliler, bunların hâlâ konuşuluyor olması çok ayıp.

Onur Baştürk: Tatlı ve esprili bir açıklama olmuş. Gerçekten bu çift yıllardır bu yaş farkı meselesinden ne çektiler yahu. Millet neden onların yaşını didikliyor gayet belli: İkisinin uyumunu kıskanıyorlar da ondan.