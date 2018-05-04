Okyanustaki Yanılgı
Ayşegül Dinçkök ve Şahika Ercümen’in ortak projesi olarak hayata geçen “Derin Tutku Misunderstood/Yanılgı” sergisi önceki gün İstanbul Deniz Müzesi’nde açıldı.
Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in imzasını taşıyan “Derin TutkuMisunderstood/Yanılgı” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Revna Demirören
İstanbul Deniz Müzesi’nde düzenlenen açılış davetine sanat, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı. Dinçkök ve Ercümen’in Miami sahilinden 120 kilometre uzaklıkta okyanusun dibine dalarak köpek balıklarıyla yaptıkları çekimlerden karelerin yer aldığı sergi, 17 Mayıs’a kadar İstanbul Deniz Müzesiücretsiz olarak gezilebilecek. Ayşegül Dinçkök, sergiden elde edilen gelirle Çaba Kadın Fonu’na destek de olacak.
Ali Sunal, sergiyi eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte gezdi.
Haldun Dormen - Atıl Kutoğlu
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