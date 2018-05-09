Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi düet yaptı sosyal medya yıkıldı.
Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi'den ortak bir düet çalışması geldi. Oktay Kaynarca’nın yazdığı şiiri şarkı haline getiren ikiliye Akademi Orkestrası da eşlik etti. Instagram üzerinden yayılan Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi düetine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi düeti sosyal medyaya damga vurdu.Sözleri Oktay Kaynarca'ya, düzenlemesi Ercan Saatçi'ye ait olan şarkı hem Youtube’da hem de sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Ercan Saatçi, düet haberini ‘Oktay çok güzel bir şiir yazmış, ben de besteledim. Hadi bi de eğlencesine söyleyelim dedik... Tamam arabesk damarımız tutmuş olabilir :) ama bizim için şahane bir arabesk gecesiydi. Umarım siz de beğenirsiniz..." sözleriyle verdi. Yaptıkları düeti kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşan ikilinin oldukça eğlendiği görülüyor.
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