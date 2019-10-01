Öksüz Boza’ya Sezen şefkati
Sezen Aksu, hafta sonu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin çiftliğindeydi. Sanatçı, geçen hafta hayvanseverler tarafından ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan minik sıpayla özel olarak ilgilendi.
Sezen Aksu, geçen hafta Kayseri’de bir tarlada ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan ve yardımseverler tarafından İstanbul’a nakli sağlanan minik sıpayı ziyaret etti. Çiftliğe sık sık uğradığı ve derneğin gönüllü çalışanlarının en büyük destekçilerinden olduğu bilinen Aksu, Boza adı verilen sevimli sıpayı önce öpücüğe boğdu, sonra ona şarkılar söyledi.
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