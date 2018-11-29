Okan Kurt kimdir?
Geçtiğimiz eylül ayında 6 yıllık evliliklerini noktalayan Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı. '2. Sayfa' programına bağlanan Okan Kurt, barışmak için Paris’e gittiklerini dile getirdi. Bu gelişme ardından Okan Kurt’un hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Okan Kurt kimdir?
Türkiye’nin Demet Akalın ile tanıdığı iş adamı Okan Kurt, 1982 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, bir dönem eğitimi nedeniyle ABD’de ve İtalya’da yaşadı.
2012 yılında görkemli bir düğün ile Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül 2018’de sonlandıran ikilinin 2014 yılında dünyaya gelen "Hira" adını verdikleri bir kızı var.
İş adamı olarak bilinen Okan Kurt, eşi Demet Akalın’ın "Şerefime Namusuma" şarkısının klibinde oynadı, bu klip uzun süre konuşuldu. Ayrıca DJ’lik performansıyla sık sık magazin sayfalarına konu olan Okan Kurt, Demet Akalın ile birlikte ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın ‘Osman Pazarlama’ filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.
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