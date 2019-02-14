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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Okan Kurt “Barışmak için ilk adımı ben attım”

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Okan Kurt “Barışmak için ilk adımı ben attım”

Demet Akalın ve Okan Kurt, konuk oldukları “Gel Konuşalım” programında ilginç açıklamalar yaptı.

Demet Akalın, Okan Kurt ile ilgili: “ Evde Okan’ın sözü geçer. Eşimi ezecek hiç bir şey yapmam ve sözünü dinlerim. Zaten bir adam çocuğuyla çok ilgiliyse o iyi bir adamdır.” dedi. Hira’ya kardeş düşünmediklerini de ekleyen Akalın, Okan Kurt’un Hira ile daha çok vakit geçirdiğini söyledi.
“Barışmak için ilk adımı ben attım”
Okan Kurt; ayrılıklarının kırıcı bir şekilde gerçekleşmediğini, aralarını bozmaya çalışanlar olsa da bir süre sonra Demet Akalın ile barışmak için ilk adımı kendisinin attığını söyledi
“İsterse nikah şahidi olurum”
Okan Kurt ve Demet Akalın, Hande Yener’i samimi bulduklarını açıklarken, Hande Yener ile barışmalarının genelde balıkçıda gerçekleştiğini söyleyen Akalın; henüz yoğunluk nedeniyle bir araya gelemediklerini ancak mesajlaştıklarını, nikah şahidi olma açıklamalarıyla ilgiliyse Hande Yener isterse onun nikah şahidi olabileceğini söyledi. Okan Kurt ise Akalın ve Yener’in barışmalarına çok sevindiğini, sadece önceki konuların ucunun kızına dokunması sebebiyle bir özür beklediğini belirtti.

 

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