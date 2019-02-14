Okan Kurt “Barışmak için ilk adımı ben attım”
Demet Akalın ve Okan Kurt, konuk oldukları “Gel Konuşalım” programında ilginç açıklamalar yaptı.
Demet Akalın, Okan Kurt ile ilgili: “ Evde Okan’ın sözü geçer. Eşimi ezecek hiç bir şey yapmam ve sözünü dinlerim. Zaten bir adam çocuğuyla çok ilgiliyse o iyi bir adamdır.” dedi. Hira’ya kardeş düşünmediklerini de ekleyen Akalın, Okan Kurt’un Hira ile daha çok vakit geçirdiğini söyledi.
“Barışmak için ilk adımı ben attım”
Okan Kurt; ayrılıklarının kırıcı bir şekilde gerçekleşmediğini, aralarını bozmaya çalışanlar olsa da bir süre sonra Demet Akalın ile barışmak için ilk adımı kendisinin attığını söyledi
“İsterse nikah şahidi olurum”
Okan Kurt ve Demet Akalın, Hande Yener’i samimi bulduklarını açıklarken, Hande Yener ile barışmalarının genelde balıkçıda gerçekleştiğini söyleyen Akalın; henüz yoğunluk nedeniyle bir araya gelemediklerini ancak mesajlaştıklarını, nikah şahidi olma açıklamalarıyla ilgiliyse Hande Yener isterse onun nikah şahidi olabileceğini söyledi. Okan Kurt ise Akalın ve Yener’in barışmalarına çok sevindiğini, sadece önceki konuların ucunun kızına dokunması sebebiyle bir özür beklediğini belirtti.
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