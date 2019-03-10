Okan Can Yantır kimdir ve kaç yaşında?
Okan Can Yantır, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin gündemindeki isimler arasında yer aldı. Özel hayatı ile merak uyandıran Okan Can Yantır, biyografisi ile internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Okan Can Yantır kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Okan Can Yantır, kariyeri ve özel hayatıyla son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor.
Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 39 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.
Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır’ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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