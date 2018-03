Okan Can Yantır kimdir? Sıla ile aşk yaşadığı iddia edildi

Seda Sayan'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan programında Ahmet Kural’dan ayrılan Sıla'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Programın sunucularından Sinem Yıldız, ünlü şarkıcının, Okan Can Yantır ile birliktelik yaşadığını ifade etti. Seda Sayan da dedikoduların doğru olduğunu belirtti.

Sıla ile Ahmet Kural'ın ayrılmasına Okan Can Yantır'ın neden olduğu söylentileri magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır 1980 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan ve 4 dil bilen Okan Can Yantır, Fransa’da bulunan Paul Valery Üniversitesi’nde de eğitim gördü.

Arda Turan Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ı açmıştı. Possible'ın başına ise Okan Can Yantır getirilmişti. Okan Can Yantır daha önce GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyordu. Bir süre boyunca bazı gazetelerde ve yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Okan Can Yantır, Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisidir.