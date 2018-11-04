Okan Can Yantır kimdir?
Gündemdeki haberler ardından hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri de Okan Can Yantır oldu. Okan Can Yantır, ilk olarak son yılların popüler oyuncularından Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı beraberlikle adını duyurmuştu. Peki, Okan Can Yantır kimdir?
Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi’nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.
Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır’ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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