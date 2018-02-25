‘Oh! Sonunda bu da yaşlandı!’ diye seviniyorlar

Hakan Peker Posta'dan Oya Çınar'a konuştu:

Öncelikle şu “Hakan Peker hiç yaşlanmayacak mı?” meselesi ne olacak?

Ben de yaşlanıyorum ama ufak ufak gidiyorum. Zaten gencim. 56 yaşında bir adam öldüğü zaman, “Yazık! Erken gitti” diyorlar. 40 yaşında da “Abi hiç göstermiyorsun” diyorlardı. Oğlum daha 40 yaşındayım be! Neyi göstereyim? Şimdi de yaşlanmıyorum diye yaşlı muamelesi görüyorum. Yahu ben zaten yaşlı değilim ki!

Yaşıtlarınıza göre genç diyelim...

Genetik miras durumum var. Geçenlerde annemin fotoğrafını paylaştım. Herkes “Abla-kardeş gibisiniz” dedi. Abim de benim gibi. Yapacak bir şey yok. 55’imde bu kadar iyi görüneceğimi ben de tahmin etmiyordum. Yurtdışında beni tanımayanlar 35 yaşında sanıyor. 56 deyince şoke oluyorlar.

Bu durum üzerinizde baskı yaratıyor mu?

İster istemez. Sokağa biraz dağınık çıksan hemen, “Vaay! Sonunda beklenen an geldi” havasına giriyorlar. En son bir video paylaştım hastaneden. Bir hafta boyunca, “Hakan Peker estetik mağduru” yazdılar.

Olmadınız mı?

Olsam söylerim. Videoyu paylaşan benim. Hava soğuktu, yüzüm biraz ödem yaptı. O an düşünmeden çektim. İki gün sonra yüzüm düzelince tekrar koydum. Bu kez de “Abi bu sen değilsin” dediler. Ne oldu? İki günde estetiğim mi gitti!

Estetikten ziyade sanki başka bir rahatsızlığınız varmış gibiydi...

Öyle bir rahatsızlığım olsa şu an karşında olabilir miydim? Ödemim geçti. Saçlarım uzadı. Yüzüm gözüm yerine geldi. Şuna bozuldum: “Oh ulan! Sonunda bu da yaşlandı işte!” diye garip bir sevinç gösterildi. Ucuz hareketler! Kimse ölümsüz değil. Ben de yaşlanacağım merak etmeyin. Dünya bana da kalmayacak (gülüyor